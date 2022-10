Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: 13-Jährige nach Verkehrsunfall in Klinik geflogen

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt-II:

Vergangenen Freitag (30. September 2022) kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße Ecke Nordstraße, bei dem ein 13-jähriges Mädchen von zwei Fahrzeugen erfasst wurde.

Zeugen vor Ort gaben an, dass das Mädchen aus der Nordstraße kam und trotz Rotlicht zeigender Ampel über die Aktienstraße gelaufen sei. Ein 56-jähriger Autofahrer, der gerade an dieser Ampel angefahren war, erfasst das Mädchen, wodurch es zu Boden fiel. Eine 90-jährige Golf-Fahrerin, übersah das am Boden liegende Kind und erfasste es ebenfalls mit ihrem Pkw.

Die 13-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand keine Lebensgefahr.

Der Unfallort wurde durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

