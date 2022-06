POL-BO: Fünfjähriger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Herne (ots) - Ein siebenjähriger Herner ist nach einem Verkehrsunfall in Herne verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Am 2. Juni, gegen 16.10 Uhr, überquerte der Junge die Unser-Fritz-Straße in Höhe der Hausnummer 100. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Hernerin mit ihrem Pkw auf der Unser-Fritz-Straße in Richtung Schloßstraße. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Siebenjährigen und dem Auto. Ein Rettungswagen ...

