POL-BO: Alleinunfall - Radfahrer schwer verletzt

Witten, Bochum, Berlin (ots) - Schwerer Unfall in Witten-Stockum: Eine Autofahrerin (79) ist am Mittwoch, 1. Juni, mit einer Radfahrerin (45) zusammengestoßen. Gegen 17.25 Uhr war die Bochumer Autofahrerin auf der Hörder Straße in Richtung Pferdebachstraße unterwegs. Als sie nach rechts in die Himmelohstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin aus Berlin, die gerade die Fahrbahn überquerte. Die ...

mehr