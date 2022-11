Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Amtsgebäude beschädigt

Bislang unbekannte Täter verschmutzten und beschädigten in der Zeit von Montag bis Mittwoch ein Amtsgebäude in Ulm.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, beschädigten Unbekannte drei Fenster an einem Verwaltungsgebäude in der Buchauer Straße. Die Polizei stellte in den Scheiben kleine Löcher fest. Ersten Ermittlungen nach entstanden die Löcher durch Kunststoffkugeln, wie sie beispielsweise mit Schleudern verschossen werden. Außerdem bewarfen die Unbekannten einen Eingang am Gebäude und die Fassade mit rohen Eiern. Auch beschmierten sie die Fassade mit Farbe. Die Polizei Wiblingen (0731/1880) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an den Fenstern auf 1.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Fassade und am Eingang ist, ist noch unklar.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihr Gebäude wäre beschädigt worden. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++2168608(TH)

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell