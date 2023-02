POL-FR: Schopfheim: Brand einer Gartenhütte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 16.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.40 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde in der Güterstraße auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmitteldiscounters ein grauer Seat Leon vorn links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier ...

