Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann griff Rettungssanitäter und Polizisten an

Sternberg (ots)

In Sternberg hat ein 33-jähriger Mann am Mittwochabend zunächst einen Rettungssanitäter und in weiterer Folge Polizeibeamte angegriffen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 33-Jährige störte zunächst als Unbeteiligter einen medizinischen Einsatz der Rettungssanitäter in der Straße "Am Serrahnsbach". In weiterer Folge schubste der Mann einen Rettungssanitäter und versuchte diesen zu Fall zu bringen. Zudem bedrohte er die Rettungskräfte mehrfach. Motiv soll ersten Erkenntnissen zufolge ein nachhaltiger Groll auf Rettungssanitäter gewesen sein. Den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 33-Jährige. So versuchte er zunächst, mit der Faust auf einen Polizisten einzuschlagen. In weiterer Folge wurde der 33-jährige Mann von den Polizisten überwältigt, zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt. Daraufhin versuchte er, mit Füßen auf einen Beamten einzutreten, der den Tritten ausweichen konnte. Der Angreifer wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Gegen den Tatverdächtigen ist Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

