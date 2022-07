POL-LWL: Videowagenbesatzung zog Autofahrer nach drei Geschwindigkeitsverstößen aus dem Verkehr

Vellahn/Bandenitz (ots) - Bei Erntearbeiten kam es am Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu zwei Feldbränden, bei denen es jeweils zu Sachschäden kam. Auf einem Feld bei Vellahn ist am Dienstagabend eine Strohpresse in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf ein Stoppelfeld über und erfassten eine Fläche von ca. 2 Hektar. Zudem wurden über 20 Strohballen durch den Brand vernichtet. Die Feuerwehr ...

mehr