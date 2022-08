POL-PDLD: Einbruch in Hütte des Vogelschutzvereins

Rülzheim (ots) - Im Zeitraum vom 06.08., 16 Uhr bis zum 09.08, 11:30 Uhr öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Mauritiusstraße in Rülzheim und entwendete dort diverse Gegenstände. Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte telefonisch bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: ...

mehr