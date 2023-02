Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen, Endingen a.K. Drei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Motorroller flüchtet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 21:45 Uhr, ereignete sich in der Ritterstraße in Endingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einer dreiköpfigen Personengruppe.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer befuhr samt Sozius die Ritterstraße von der Hauptstraße kommend in Richtung der Dielenmarkstraße, obwohl diese für Fahrzeuge aller Art gesperrt war. Dort stieß er an einer unübersichtlichen Stelle mit drei Jugendlichen zusammen, welche in Folge der Kollision zu Boden stürzten und leicht verletzt wurden.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzungen oder den Datenaustausch mit den Jugendlichen zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher und weitere Angaben zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Emmendingen (07644 582-0) und dem Polizeiposten Endingen (07642 9287-0) entgegengenommen.

ES/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell