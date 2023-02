Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahranfänger kollidiert mit Brückengeländer

Freiburg (ots)

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bog am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 12.35 Uhr, von der Marie-Curie-Straße nach links in die Clara-Immerwahr-Straße ab. Beim Abbiegevorgang muss er wohl das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben. Der 18-Jährige beschleunigte immer mehr und verlor die Kontrolle über den Pkw. Er überfuhr in der Clara-Immerwahr-Straße eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Danach kollidierte er mit dem Geländer der dortigen Fahrbahnbrücke. Der Pkw blieb wohl im Brückengeländer stecken und musste von dem Werkhof sowie einem Abschleppdienst geborgen werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe des Brückengeländers ist hier noch nicht bekannt.

