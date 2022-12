Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in eine Schule - Zeugen gesucht

Grefrath-Oedt (ots)

Zwischen dem 07.12.2022, 18.00 Uhr und dem 08.12.2022, 07.30 Uhr hat es einen Einbruch in eine Schule auf ´Am schwarzen Graben` in Oedt gegeben. Eine Mitarbeiterin der Schule stellte am gestrigen Morgen fest, dass Türen eingetreten wurden und offen standen. Diverse Räume der Schule wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162-377 0. / AM (1187)

