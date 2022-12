Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Ladendiebstahl - Erfolgreiche Festnahme durch Einsatzkräfte

Kempen (ots)

Am 09.12.2022 hat es gegen 03.30 Uhr einen Ladeneinbruchsdiebstahl auf der Kleinbahnstraße in Kempen gegeben. Bis dahin unbekannte Täter verschafften sich durch das Einschlagen dortiger Glasscheiben unerlaubterweise Zugang zu zwei Geschäften. Dort entwendeten sie aus einem Elektroladen diverse elektronische Geräte. Die zugerufenen Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und unter Einsatz eines Diensthundes konnten die Tatverdächtigen auf einem Dachboden gestellt- und identifiziert werden. Es handelte sich um einen 29-jährigen Rumänen und um einen 48-jährigen Rumänen. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden und die beiden männlichen Täter wurden durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. / AM (1185)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell