POL-VIE: Nettetal-Breyell: Unfall zwischen Pedelec und Roller - 84-Jähriger leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am 06.12.2022 hat es gegen 15.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Lindenallee in Breyell gegeben. Ein 84-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Pedelec aus einem dortigen Waldweg auf die Lindenallee und schaut hierbei den laufenden Verkehr vermutlich nicht ordnungsgemäß. Auf Grund dessen kollidierte er mit einem 23-jährigen Viersener, welcher mit seinem Roller die Lindenallee in Fahrtrichtung Lobberich befuhr. Auf Grund der Kollision stürzten beide Unfallbeteiligten zu Boden. Hierbei verletzten sich beide Beteiligten leicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. / AM (1182)

