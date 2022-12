Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Autofahrer fährt Radfahrerin an - Radfahrerin leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Dienstagmorgen um 07:45 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Grefrath auf der Mülhausener Straße in Grefrath eine 16-jährige Radfahrerin aus Kempen an. Der Autofahrer fuhr in Richtung Grefrath und bog nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Die ihm entgegenkommende und bevorrechtigte 16-Jährige übersah er dabei. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1181)

