POL-REK: 221118-3: Sicherheitseinrichtungen wirkten effektiv gegen Automatensprenger

Wesseling (ots) - Unbekannter Mann soll Schmuck in fünfstelligem Wert abgeholt haben Am Donnerstag (17. November) haben Unbekannte Schmuck einer Seniorin aus Wesseling erbeutet. Eine vermeintliche Ärztin gab am Telefon vor, dass die Tochter der Geschädigten an Covid-19 erkrankt sei und ihr mit einem neuartigen Medikament geholfen werden könne. Die Ermittler des ...

mehr