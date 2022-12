POL-VIE: Kind von Hund verletzt - Zeugen und Hundehalterin gesucht

Brüggen (ots) - Zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Montag 15:00 Uhr stiegen unbekannte Tatverdächtige in ein Hotel in Brüggen auf der Borner Mühle. Vermutlich öffneten diese eine Terrassentür und gelangten so in das Gebäude, welches momentan renoviert wird und keine Gäste beherbergt. Im Hotel wurden mehrere Wertgegenstände und Badarmaturen abgebaut und entwendet. ...

