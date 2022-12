Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Dachstuhlbrand - Willicher wird lebensgefährlich verletzt

Willich (ots)

Am heutigen 05.12.2022 kam es gegen 15.20 Uhr auf der Kreuzstraße in Willich zu einem Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung. Vorab hatte es eine Explosion in dieser Wohnung gegeben. Während erste Einsatzkräfte eintrafen, kam es zu weiteren kleinen Explosionen. Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der 23-jährige Bewohner, der sich alleine im Dachgeschoss aufgehalten hatte, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Noch steht nicht fest, was genau die Explosion ausgelöst hat. Eine mögliche Gasverpuffung schließen die Ermittler nach jetzigem Stand jedoch aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. /wg (1175)

