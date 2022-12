Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 75-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt - drei verletzte Personen

Kempen (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf der B509 und der Einmündung des Krefelder Wegs in Kempen zu einem Verkehrsunfall zweier Autofahrer. Ein 75-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Pkw auf dem Krefelder Weg und wollte an der Einmündung nach links auf die B 509 in Fahrtrichtung Grefrath abbiegen. Dem, aus Richtung Grefrath kommenden, 61-jährigen Grefrather nahm er beim Abbiegen die Vorfahrt. Der 61-Jährige konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen, sodass es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß kam. Der 75-Jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Grefrather wurde durch den Unfall schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht weiter fahrbereit. /cb (1172)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell