POL-VIE: Nettetal - Lobberich: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter schlagen Terrassentür ein

Nettetal - Schaag (ots) - Am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Speck in Nettetal Schaag ein. Die Täter hebelten zunächst eine Gartentür auf. Anschließend wiederholten sie dies an der Terrassentür. In der Wohnung wurden ...

mehr