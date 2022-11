Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit Flucht auf der A1 in Richtung Bremen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (17.11., 07:25 Uhr) auf der Autobahn 1 in einer Baustelle zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup mutmaßlich so stark gebremst, dass es zu mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt fünf Verletzten kam.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war die unbekannte Person mit ihrem dunklen Kastenwagen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Im Baustellenbereich bremste sie plötzlich stark ab, fuhr in den Baustellenbereich ein, wendete das Fahrzeug und flüchtete auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund.

Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Vier Autofahrende wurden leicht verletzt, einen schwerverletzten Autofahrer brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu einer Staulänge von neun Kilometern.

Hinweise zu dem Unfall, der geflüchteten Person oder ihrem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

