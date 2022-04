Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Eingangstür durch Steinwürfe

Saalfeld (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Eingangstür des Bürgerbüros der AFD in der Brudergasse in Saalfeld. Durch offensichtlich mehrere Steinwürfe entstand nicht unerheblicher Sachschaden an der Tür - ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt. Die am Tatort aufgefundenen, vermutlichen Tatmittel im Sinne mehrerer, großer Steine, wurden sichergestellt und den polizeilichen Ermittlungen zugeführt. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen (insbesondere im Tatzeitraum Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr bis 04:30 Uhr) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

