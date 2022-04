Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Flaschenwurf

Saalfeld (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Fensterscheibe des Jugendzentrums in der Breitscheidstraße in Saalfeld. Kurz nach 23 Uhr vernahmen im Objekt anwesende Personen den Flaschenwurf und bemerkten anschließend das zerbrochene Fenster - es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Sinne einer Nahbereichsfahndung konnten polizeilicherseits keine verdächtigen Personen festgestellt werden, die Reste der Bierflasche wurden sichergestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell