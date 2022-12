POL-VIE: 221130 Tönisvorst - Vorst: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Viersen (ots) - Am Freitag, 02.12.2022, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurde in ein Einmfamilienhaus auf der Vorster Straße eingebrochen. Die Täter schlugen die rückwärtige Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude. Es wurde alles durchsucht. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Viersen, 02162 377 0. Rückfragen bitte an: ...

