Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Schaag: Einbrecher hebeln Garten- und Terrassentür auf - Bargeld erbeutet

Nettetal - Schaag (ots)

Am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Speck in Nettetal Schaag ein. Die Täter hebelten zunächst eine Gartentür auf. Anschließend wiederholten sie dies an der Terrassentür. In der Wohnung wurden alle Räume durchsucht. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Unbekannten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1170)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell