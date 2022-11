Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme nach Diebstahl

Offenburg/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei nahmen am vergangenen Freitag einen 25-jährigen somalischen Staatsangehörigen im Bahnhof in Kehl fest. Dieser hatte dem Geschädigten zuvor dessen Smartphone am Offenburger Bahnhof entwendet. Anschließend ergriff er mit dem Handy die Flucht. Durch eine Ortungsapp auf dem Handy, konnte der Geschädigte, mit Hilfe eines Bekannten feststellen, dass sich sein gestohlenes Handy im Zug auf dem Weg nach Kehl befand. Er verständigte die Bundespolizei, welche den Handydieb am Bahnhof in Kehl in Empfang nahm. Den Mann aus Somalia erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

