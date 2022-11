Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen am Wochenende

Kehl/Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg nahmen über das vergangene Wochenende drei gesuchte Straftäter fest. Bereits am Freitag, wurde ein 31-jähriger französischer Staatsangehöriger im Stadtgebiet Kehl angetroffen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrsbestand. Er konnte die 49-tägige Haftstrafe, durch Bezahlung der Geldstrafe abwenden. Eine weitere Festnahme erfolgte dann am Samstag in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde. Gegen einen 46-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die 30-tägige Haftstrafe, ebenfalls, durch Zahlung der Geldstrafe abwenden. Auch am Bahnhof in Baden-Baden nahmen die Beamten am frühen Samstagmorgen einen Straftäter fest. Gegen den 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen sexueller Belästigung. Er wurde zunächst zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht und anschließend, nach richterlicher Vorführung, in das Gefängnis eingeliefert.

