Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Alleinunfall mit Pkw - 21-Jährige schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am 04.12.2022 hat es gegen 07.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Mühlhausener Straße in Süchteln gegeben. Eine 21-jährige Grefratherin fuhr, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, mit ihrem Pkw auf der Mühlhausener Straße in Fahrtrichtung Süchteln. In einer dortigen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Grund dessen mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Die Grefratherin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. / AM (1174)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell