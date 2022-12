Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Zeugen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 04.12.2022 hat es gegen 17.30 Uhr einen Wohnungseinbruch auf der Landstraße in Hinsbeck gegeben. Ein dort wohnender 73-Jähriger hörte Geräusche in seiner Wohnung und bemerkte kurz darauf eine fremde, männliche Person in seinem Flur. Kurz darauf flüchtete der unbekannte Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich der-, oder die Unbekannten durch ein rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1173)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell