Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gasthaus

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh in ein Gasthaus in der Schleusinger Straße in Suhl ein. Sie begaben sich über ein Fenster direkt auf der Seite, die zur Straße hin zeigt, in das Gebäude und anschließend zielgerichtet zum Tresenbereich. Anschließend entwendeten die Täter die Kasse samt Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

