Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher steigen in leerstehendes Hotel - diverse Wertgegenstände gestohlen

Brüggen (ots)

Zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Montag 15:00 Uhr stiegen unbekannte Tatverdächtige in ein Hotel in Brüggen auf der Borner Mühle. Vermutlich öffneten diese eine Terrassentür und gelangten so in das Gebäude, welches momentan renoviert wird und keine Gäste beherbergt. Im Hotel wurden mehrere Wertgegenstände und Badarmaturen abgebaut und entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie im Tatortbereich etwas Auffälliges beobachten können? Bei Hinweisen können Sie die Rufnummer 02162-3770 wählen. /cb (1177)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell