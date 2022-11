Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Unterstorstraße/Walchnerstraße ist am Montagmorgen ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Ein 14-Jähriger fuhr mit einem E-Scooter auf der Untertorstraße in Richtung Innenstadt. Auf der Kreuzung zur Walchnerstraße/Josef-Bosch-Straße stieß der Junge mit einem auf der Josef-Bosch-Straße in Richtung Waldnerstraße fahrenden, bevorrechtigten Renault Clio einer 75-Jährigen zusammen. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Schäden ist nicht bekannt.

