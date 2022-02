Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kupferdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 27.02.2022, 12 Uhr, bis Montag, 28.02.2022, 01:57 Uhr, brachen Unbekannte in einem Entsorgungsbetrieb in der Industriestraße ein und entwendeten Kupferteile. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro. Bereits vor drei Tagen kam es dort zu einem Einbruch in die Büroräume; wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5156677

Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

