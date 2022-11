POL-KN: (Raithaslach, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlauchen Diesel ab

Hoppetenzell, B313 (ots) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 313 zwischen Hindelwangen und Mühlingen ist am Samstagmorgen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ein 46-jährigeer VW-Fahrer war auf der B313 von Mühlingen in Richtung Hoppetenzell unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam der VW von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Der Fahrer blieb ...

