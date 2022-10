Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl bei günstiger Gelegenheit

Bielefeld (ots)

KB / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, 27.10.2022, wurde vormittags von einer Baustelle in Brackwede ein Akkuschrauber samt Ladestation entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 10:45 Uhr wurden auf einer Baustelle an der Hauptstraße Ecke Windelsbleicher Straße Arbeiten an einer Gasleitung durchgeführt. Ein Bauarbeiter befand sich hierzu in einer Baugrube. Aufgrund der Arbeiten an der Gasleitung wurde aus Sicherheitsgründen ein Koffer, in dem ein Akkuschrauber der Marke Makita samt Ladestation lag, oberhalb der Baugrube abgestellt. Ein unbekannter Täter nutzte die günstige Gelegenheit und stahl unbemerkt den Akkuschrauber samt Ladestation aus dem Koffer.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 16, Tel.: 0521 /5450

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell