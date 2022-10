Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem Knochenfund in einem Wald in Bielefeld Sennestadt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Dienstag, 18.10.2022, die sterblichen Überreste eines 33-jährigen Mannes in einem Waldstück am Uhuweg aufgefunden wurden.

Am 18.10.2022, gegen 16:42 Uhr, meldete sich ein Spaziergänger bei der Polizei und informierte die Beamten über einen Knochenfund in einem Wald in Sennestadt. Er gab an, beim Sammeln von Pilzen die menschlichen Knochen gefunden zu haben. Kriminalbeamte durchsuchten daraufhin das Waldstück in der Nähe des Uhuwegs. In Begleitung von Diensthunden fanden die Beamten unter anderem Bekleidungsgegenstände des Verstorbenen. In einem Kleidungsstück stießen sie auf ein Portemonnaie samt Ausweis.

Die Personalien, die aus dem aufgefundenen Portemonnaie hervorgehen, gaben Aufschluss darüber, dass es sich bei der Person um den am 06.06.1989 in Wrzesnia (Polen) geborenen Dawid Jakub Walczak handelte.

Eine Obduktion der sterblichen Überreste bestätigte die Identität des Opfers. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann, der sich zuletzt im Raum Enger/Bielefeld/Oerlinghausen aufgehalten haben soll, seit Mai 2020 als vermisst gilt. Nach seinem Verschwinden gab es bereits Hinweise auf eine mögliche Gewalttat. Folglich ist ein Fremdverschulden am Todeseintritt nicht auszuschließen. Vor dem Hintergrund eines möglichen Tötungsdelikts hat die Mordkommission "Uhu" unter der Leitung von Kriminaloberkommissar Moritz Rawe die Ermittlungen aufgenommen.

Ermittler der MK wenden sich an die Öffentlichkeit mit den Fragen: Wer hatte zuletzt Kontakt zu Walczak? Wer kann möglicherweise zu den Umständen seines Verschwindens Angaben machen?

Hinweise nimmt die Mordkommission unter der 0521/545-0 entgegen.

