Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Betrüger machen nicht vor Senioren Halt

Bielefeld (ots)

KB / Bielefeld / Ummeln - Am Mittwoch, 26.10.2022, fiel ein 70-jähriger Bielefelder einer Betrügerei mittels Messenger zum Opfer.

Gegen 15:00 Uhr erhielt der Senior per Messenger eine Nachricht auf sein Mobiltelefon mit unbekannter Nummer. In dieser Nachricht gab sich eine unbekannte Person als Tochter aus und bat um Hilfe in Form einer Sofortüberweisung. Das Geld würde für ein neues Laptop benötigt. In der Annahme, es handele sich um die eigene Tochter, tätigte der Bielefelder die Sofortüberweisung. Im Verlauf des Nachmittags erhielt der Senior noch weitere Messenger-Nachrichten auf sein Mobiltelefon hinsichtlich Sofortüberweisungen. Auf diese Nachrichten ging der Bielefelder jedoch nicht mehr ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät im Falle von Betrügereien mittels Messenger-Nachrichten:

Fragen Sie unter der alten Nummer bei der Ihnen bekannten Person nach.

Tätigen Sie keine Sofortüberweisungen oder Überweisungen per Messengern.

Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab.

Beachten Sie in jedem Fall die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

