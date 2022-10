Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen - Dachtel/Deufringen: Motorroller entwendet und anschließend entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurden in der Dachteler Bergstraße in Dachtel und im Hardtheimer Weg in Deufringen zwei Motorroller entwendet. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe im Gebüsch bzw. einem Graben wieder aufgefunden. Die bislang unbekannten Täter entfernten jeweils die Frontverkleidungen der Roller, vermutlich in der Absicht, die Fahrzeuge kurzzuschließen. Ein Tatzusammenhang der beiden Fälle kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 zu melden.

