Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Zahlreiche Einbrüche

Coesfeld (ots)

Bislang sechs Strafanzeigen wegen Einbrüchen hat die Polizei nach dem vergangenen Wochenende aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (17.9.) nach Geschäftsschluss und dem Montagmorgen. In drei Fällen konnte der Einbruch bereits am Sonntagvormittag festgestellt werden. In zwei Fällen gelangten die bislang unbekannten Täter nicht in das Innere, in einem Fall konnte bei der Anzeigenaufnahme kein Diebesgut festgestellt werden. In den anderen drei Fällen stahlen die Unbekannten geringere Bargeldbeträge und Lebensmittel. Die Geschäfte befinden sich in der Letter Straße, der Kupferstraße, der Pfauengasse sowie am Markt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

