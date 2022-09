Coesfeld (ots) - Am Sonntag (18.09.) um 03.05 Uhr fuhr ein 32-jähriger Nordkirchener mit seinem Pedelec einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Obsen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der 32-Jährige ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer am Kopf / Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Da es Anhaltspunkte für Alkoholkonsum gab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Rückfragen bitte an: Polizei ...

