Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec aus Garage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr in Kornwestheim ein Pedelec im Wert von rund 4.000 Euro. Das schwarze Rad des Herstellers Carver Drift war in einer mutmaßlich geschlossenen Doppelgarage in der Friedrichstraße abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell