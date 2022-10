Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Tankstelleneinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 02:00 Uhr in der Böblinger Straße in Holzgerlingen zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Derzeitigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich zwei Täter Zutritt zur Tankstelle, indem sie die Glasscheibe der Eingangstüre mit einem Kanaldeckel einschlugen. Anschließend entwendeten sie unter anderem Tabakwaren von bislang unbekanntem Wert. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter von geschätzt 16 bis 25 Jahren gehandelt haben. Einer der beiden soll mit einem weiß-grauen Fußballtrikot mit der Ziffer 30 und roten Sneakers bekleidet gewesen sein. Der andere Täter soll schwarze Kleidung getragen und einen roten Rucksack mit sich geführt haben. Nach dem Einbruch flüchteten die beiden mit einem vermutlich silbernen Motorroller. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den beiden Tätern, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 416040, zu melden.

