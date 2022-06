Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Diebstähle in der Innenstadt - Polizei sucht weitere Zeugen

Recklinghausen (ots)

27.06.2022, 15.55 Uhr

Fünf unbekannte Täter entwendeten Kosmetikartikel, u.a. falsche Aufklebe-Wimpern, aus einem Drogeriemarkt an der Hermannstraße. Während die einen eine Verkäuferin ablenkten, packten die anderen die Waren in einen Korb. Danach verließen alle das Geschäft. Die Gruppe konnte gut beschrieben werden, sodass eventuell weitere Zeugen Angaben zu den Flüchtigen machen können, denen das zuständige Kriminalkommissariat in Herten dann nachgehen kann.

Personenbeschreibungen:

1. Person:

Männliche, etwa 20 Jahre alt, 1.80m groß, schlanke Statur, schwarze Cap, beigefarbenes Hemd, weißes T-Shirt, graue Jeanshose, weiße Schuhe. Auffälligkeiten: Tattoo linksseitig am Hals und schwarze Umhängetasche

2. und 3. Person:

weiblich, etwa 15 Jahre alt, 1.60m groß, kräftige Statur, lange schwarze Haare bis zur Hüfte, beide bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit der amerikanischen Flagge vorne darauf. Die eine trägt eine graue, die andere eine blaue Hose

4. Person:

weiblich, etwa 15 Jahre alt, 1.60m groß, kräftige Statur, schwarzes Haar zum Dutt gebunden. grüner Pullover mit der weißen Aufschrift "California" und einer schwarzen Jogginghose.

5. Person

weiblich, sehr klein

28.06.2022, 11.50 Uhr

Am heutigen Tag beobachtete eine Zeugin einen Diebstahl auf dem Hertener Marktplatz und schritt ein. Sie konnte erkennen, wie eine unbekannte Frau eine Geldbörse aus einem Rollator eines 74-jährigen Herteners zog. Daraufhin sei sie sofort an die Fremde herangetreten und habe ihr die Geldbörse wiederrum aus der Hand gerissen. Die bis dahin Unbekannte sei daraufhin, zusammen mit einem Mann, über die Hermannstraße in Richtung Blumenstraße geflüchtet. Der betroffene Hertener hatte den Diebstahl zunächst gar nicht mitbekommen.

Die zwei Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Person:

Weiblich, ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,70m - 1,75 m groß, korpulente Statur, rot/braune lange glatte Haare zum Zopf gebunden, eventuell einen Goldzahn auf der rechten Seite, schwarzes T-Shirt mit Fransen am Bund, Jeans, beiger Schal, schwarze Handtasche (Shopper) mit einer silbernen ovalen Schnalle, sprach sehr schlechtes Deutsch

2. Person:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, etwa. 1,70m - 1,75m groß, dunkle kurze Haare, dichter längerer Bart, komplett schwarz bekleidet, hellbraune/beige Herrentasche (eventuell Gucci)

In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Das zuständige Kriminalkommissariat in Herten nimmt weitere Hinweise zu den Personen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell