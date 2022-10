Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub am Nachmittag

Bielefeld (ots)

KB / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstag, 27.10.2022, wurde ein Bielefelder in den Nachmittagsstunden auf offener Straße in Sennestadt beraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16:15 Uhr befand sich der 30-jährige Bielefelder auf der Rheinallee in Laufrichtung Werraweg. Dabei fiel ihm eine männliche Person auf, die ihm dicht folgte. Als der Bielefelder die Einmündung Rheinallee und Werraweg erreicht hatte, wurde er von dem unbekannten Täter von hinten in den Schwitzkasten genommen, wobei der Tatverdächtige zeitgleich die Jackentaschen des Bielefelders durchwühlte. Im weiteren Verlauf drückte der unbekannte Täter den Mann gegen eine Laterne und entnahm aus dessen Jackentasche die Geldbörse. Mit dem Portemonnaie flüchtete der Räuber über den Werraweg in Richtung Fuldaweg. Der Bielefelder verfolgte den unbekannten Täter zunächst noch, verlor diesen aber nach kurzer Zeit aus den Augen.

Der Bielefelder beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

Der Mann ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, hat eine normale Statur, ist etwa 175 cm groß und trug einen Drei Tage Bart. Der Tatverdächtige soll südosteuropäischer Herkunft sein.

Hinweise bitte ans Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 14, Tel.: 0521 / 5450

