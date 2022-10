POL-BI: Unfallflucht: Pkw fährt Radfahrer an

Bielefeld (ots) - KB / Bielefeld / Ummeln - Am Mittwoch, 26.10.2022, fiel ein 70-jähriger Bielefelder einer Betrügerei mittels Messenger zum Opfer. Gegen 15:00 Uhr erhielt der Senior per Messenger eine Nachricht auf sein Mobiltelefon mit unbekannter Nummer. In dieser Nachricht gab sich eine unbekannte Person als Tochter aus und bat um Hilfe in Form einer Sofortüberweisung. Das Geld würde für ein neues Laptop ...

