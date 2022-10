POL-MR: Gladenbach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Autodiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots) - In den um 13.32 Uhr veröffentlichten Meldungen war ein Fehler enthalten. Hier die korrigierte Fassung: Ebsdorfergrund- Leidenhofen: Auf Katze geschossen Eine Katze kam am Mittwoch, 28. September, verletzt in ihr Zuhause in der Straße Goßacker vom Freigang zurück. Bei der Untersuchung stellte der Tierarzt mehrere Schrotkugeln im Körper des Vierbeiners fest und versorgte sie entsprechend, sie ...

