Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr in Sindelfingen im Bereich der Oberen Vorstadt und der Klosterstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Aus bislang ungeklärten Gründen waren ein 38-Jähriger und ein 39-Jähriger in Streit geraten. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlugen die beiden sich gegenseitig mit Fäusten ins Gesicht. Der 39-Jährige soll im weiteren Verlauf den bereits am Boden liegenden Kontrahenten mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Die beiden Männer wurden anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell