POL-LB: BAB 8

Leonberg: zwei Unfälle mit insgesamt neun Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es kurz nach 13.00 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost zu gleich zwei Unfällen mit insgesamt neun Fahrzeugen. Zunächst fuhr ein 37 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Anhänger-Gespanns im stockenden Verkehr auf einen vorausfahrenden Ford auf. Der Ford wurde hierauf auf einen Hyundai, dieser wiederum auf einen weiteren Mercedes und der noch auf einen Skoda aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Nur wenige Minuten danach ereignete sich in einigen hundert Metern Entfernung zur ersten Unfallstelle ein Unfall mit weiteren vier PKW. Ein 25 Jahre alter BMW übersah vermutlich, dass die Fahrzeuge vor ihm zum Stehen gekommen waren und prallte in der Folge gegen einen Volvo. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Volvo mit einem VW, der dann auf einen weiteren BMW aufgeschoben wurde. Der 25-jährige BMW-Lenker, der 22 Jahre alte Volvo-Fahrer sowie der 31-jährige VW-Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein BMW, der Volvo und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Insbesondere im Zuge des ersten Unfalls mussten während der Einsatzmaßnahmen vor Ort mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. In der Folge kam es zu einer Staubildung von mehreren Kilometern.

