Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Wiese gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Murr rückte am Donnerstag gegen 15:50 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften zu einem Brandalarm in der Kirchgasse in Murr aus, nachdem dort ein Wiesenbrand im Bereich der Murr und des Jugendhauses gemeldet wurde. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zeugenangaben zufolge sollen kurz vor dem Brandausbruch in diesem Bereich zwei Böllerschläge zu hören gewesen sein. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Flurschaden wird auf eine zweistellige Summe geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

