Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10. März 2022) ist ein 10-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kempener Straße schwer verletzt worden. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gegen 15:30 Uhr die Kempener Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung Doeckelstraße überquerte der Junge die Straße von links nach rechts. Dabei wurde er von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind wurde vor Ort von Ersthelfern versorgt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kempener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Krefeld nach Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (84)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell