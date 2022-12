Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

Willich (ots)

Zwischen dem 07.12.2022, 22 Uhr und dem 08.12.2022, 20.15 Uhr kam es auf der Schiefbahnerstraße in Willich zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Eine Parkbank an einer dortigen Skaterbahn wurde durch eine Inbrandsetzung beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377 0. / AM (1186)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell